Núñez del Prado tras su participación en los Juegos: “No quiero poner excusas, me fue mal”

La participación de Esteban Núñez del Prado, el primer boliviano en entrar en acción en los Juegos Olímpicos de París 2024, llegó a su fin este jueves tras competir en la prueba de 200 metros combinados. A sus 20 años, el nadador cruceño no logró el tiempo necesario para clasificarse entre los 16 mejores y avanzar a las semifinales, finalizando el heat con un tiempo de 2 minutos, 8 segundos y 10 centésimas.



Al abandonar la piscina olímpica, Núñez del Prado compartió sus sensaciones sobre su actuación, reconociendo que su desempeño estuvo muy por debajo de lo que esperaba. “No quiero poner ningún tipo de excusas; me fue mal, peor de lo que esperaba. En los primeros 50 metros estuve bien, pero al final no me sirve, se toman en cuenta los 200 metros y no pude hacerlo bien”, declaró a la red Bolivisión, visiblemente decepcionado.



El joven atleta no encontró respuestas inmediatas para su bajo rendimiento y afirmó que planea hablar con su entrenador para analizar más a fondo su participación. “No sé qué decir ahora, tengo que hablarlo y analizarlo con mi coach. Falta mucho por mejorar”, añadió, mostrando su compromiso con el proceso de aprendizaje y superación.



A pesar de la frustración, Esteban se centró en los desafíos que se avecinan, asegurando que tiene mucho por corregir y aprender. “Así es el deporte; debo entrenar duro, sin duda lo haré. Tengo objetivos y quiero cumplirlos”, sentenció, evidenciando su determinación y enfoque en el futuro.



Además, el nadador utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud a quienes lo apoyaron durante su participación. “Hay días buenos y días malos. Agradezco a Dios por la oportunidad de haberme permitido estar aquí. Sé que tiene mejores planes para mi futuro. Gracias a todos por el apoyo y por verme en competencia”, escribió en una historia de Instagram, reflejando su optimismo y agradecimiento hacia sus seguidores.



Núñez del Prado, quien ostenta el récord nacional en los 200 metros combinados, se ha convertido en un referente en la natación boliviana. Su trayectoria incluye múltiples medallas y récords a nivel nacional, lo que lo convierte en un atleta con un gran potencial para el futuro. A pesar de este tropiezo, su participación en los Juegos Olímpicos representa un paso significativo en su carrera.



La competencia de 200 metros combinados es una de las más complejas en natación, ya que combina los estilos mariposa, espalda, pecho y libre. En su heat, Esteban se enfrentó a rivales como el paraguayo Matheo Mateos y el seychellense Simón Bachmann, quienes también buscaban destacar en esta exigente prueba. A pesar de su esfuerzo, el cruceño no pudo mantener el ritmo y terminó en tercer lugar.