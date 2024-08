París 2024: Guadalupe Tórrez hizo vibrar a Bolivia con su participación en los Juegos

La talentosa atleta cruceña, Guadalupe Tórrez, cautivó a la nación boliviana con su destacada actuación en los 100 metros planos femeninos de los Juegos Olímpicos de París 2024. Aunque no pudo mejorar su récord personal en la primera ronda de la competencia, Tórrez dejó todo en la pista y se enfrentó con valentía a las mejores velocistas del mundo , finalizando en un meritorio octavo lugar con un tiempo de 11 segundos y 68 centésimas.





Tórrez comenzó su participación olímpica con un sólido desempeño en la ronda preliminar, donde aseguró su clasificación a la siguiente etapa al quedar segunda en su serie con un tiempo de 11.60 segundos. Su arranque fue impresionante, y en los primeros metros de la carrera, la boliviana tomó la delantera, demostrando su velocidad y determinación. Aunque fue superada en la recta final por la atleta de Santo Tomé y Príncipe, Gorete Semedo, Tórrez logró avanzar con confianza a la primera ronda.



En la carrera decisiva, Tórrez se enfrentó a un desafío aún mayor, compitiendo contra las mejores exponentes del atletismo mundial. A pesar de no poder mejorar su récord nacional de 11.57 segundos, establecido en abril de este año, la boliviana dio todo de sí y cruzó la meta en el octavo puesto. Su actuación, aunque no le permitió avanzar a las semifinales, dejó una huella imborrable en el corazón de los aficionados bolivianos, quienes madrugaron para verla en acción.



“Estuve cerca; en la salida, tuve una pequeña falla, pero vivir esto es una locura. Sentí el apoyo de todo el país; no se imaginan lo que es estar aquí. Siento que di lo mejor de mí. Aún queda mucho por delante; hay que pelear hasta el final”, manifestó Tórrez a la red Bolivisión tras abandonar la pista.



La participación de Guadalupe Tórrez en los Juegos Olímpicos de París 2024 es un hito histórico para el atletismo boliviano. Como la segunda atleta en representar al país en la presente edición, después de Esteban Núñez del Prado, Tórrez llevó consigo las esperanzas y sueños de todo un país que se unió para apoyarla. Su desempeño en la pista, marcado por la velocidad, el coraje y el espíritu deportivo, hizo vibrar a millones de bolivianos, quienes se sienten orgullosos de tener una atleta de su talla.



Ronda preliminar