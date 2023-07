París 2024 se mira en el espejo de Londres 2012

Londres, Londres y Londres. Cuando se trata de comparar, los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 no pueden evitar dirigir su mirada al vecino británico y a su exitosa cita de 2012.

¿Que la gente se queja de que las entradas para 2024 son muy caras? "No son más caras que en Londres", se defiende e insiste Tony Estanguet, responsable del Comité de Organización, para zafarse de una polémica que su evento arrastra desde hace meses por las quejas de aficionados.

Usar de referencia los Juegos en la capital japonesa no tiene mucho sentido por las circunstancias tan singulares que acompañaron al evento y que hicieron dispararse el presupuesto. Tampoco los Juegos brasileños son muy citados por los organizadores, que tienen "Londres 2012" a la mínima en los labios.

En lo que París confía en no emular a Londres es en uno de los principales problemas de última hora que tuvo la capital del Reino Unido: las empresas de seguridad privada no pudieron responder y se tuvo que recurrir al Ejército británico como solución de emergencia.