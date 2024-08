Sifan Hassan despidió el atletismo olímpico con triunfo memorable en la maratón

Hassan acabó la mítica distancia de 42,195 km c on un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 55 segundos, estableciendo un nuevo récord olímpico, y relegando a la plata a la etíope Tigst Assefa (2h22:58) y al bronce a la keniana Hellen Obiri (2h23:10).

"No ha sido fácil. Hacía mucho calor, pero me sentía bien. Nunca me he autopresionado tanto para llegar a la meta como he hecho hoy", explicó.