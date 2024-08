"Sigo siendo el mismo": el perfil bajo del tirador turco que se hizo viral

"Sigo siendo el mismo. Un día después de nuestra medalla de plata [en tiro con pistola desde 10 metros], todo el mundo me hablaba de cuántas veces mis fotos habían sido compartidas en las redes sociales. Pero eso no tiene ninguna importancia para mí, yo sigo con mi vida, como antes", afirma a la AFP en el polígono de tiro donde acostumbra a entrenar en Ankara, la capital turca.

"Algunos pensaron que mi mano en el bolsillo era un gesto de arrogancia. Esa gente no sabe nada sobre mí o sobre el tiro deportivo", cuenta entre risas.

"Lo hago únicamente para tener mi cuerpo más estable, para estar en equilibrio. No hay que buscar más allá de eso", añade.

"Como tiro con los dos ojos abiertos, no me siento cómodo con las gafas de protección, con los cascos o con cualquier otro accesorio. Por eso no los utilizo", explica.