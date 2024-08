¡Sonríe Bolivia! María José Ribera debutó en los Juegos Olímpicos de París

A las 05:18 (hora boliviana), la abanderada boliviana María José Ribera, originaria de Santa Cruz de la Sierra, hizo su entrada en la piscina olímpica de La Défense Arena en París y tuvo su debut en los Juegos Olímpicos, convirtiéndose en la tercera representante nacional en entrar en acción en París 2024. Este evento no solo marcó un hito en su carrera, sino que también fue un momento significativo para el deporte boliviano.



Compitiendo en los 50 metros libres femeninos, Ribera se ubicó en el tercer carril de la séptima serie, enfrentándose a siete rivales de diferentes países: Mia Phiri (Zambia), María Brunlehner (Kenia), Jenjira Srisa-Ard (Tailandia), Anicka Delgado (Ecuador), Sabrina Lyn (Jamaica), Rhanishka Gibbs (Bahamas) y Chloe Farro (Aruba). La competencia fue intensa, y cada nadadora mostró su mejor esfuerzo en busca de la gloria olímpica.



Con un tiempo de 26 segundos y 7 centésimas, Ribera finalizó en cuarto lugar, quedando a solo unas centésimas de su récord nacional de 25"73. A pesar de un inicio prometedor, donde tomó la delantera en los primeros metros, fue superada en la recta final por la tailandesa Jenjira Sarisa (25”18), la ecuatoriana Anicka Delgado (25”43) y la keniana María Brunlehner (25”82). Esta actuación refleja el potencial de Ribera y su capacidad para competir a niveles internacionales.



De las 79 nadadoras que participaron, solo las 16 mejores se instalaron en la siguiente ronda. Lamentablemente, Ribera se ubicó en la posición 28 de la clasificación general, lo que significa que no pudo avanzar, pero su esfuerzo y determinación fueron admirables. Su participación en estos Juegos Olímpicos es un ejemplo de perseverancia para todos los jóvenes atletas bolivianos.



Concluida la participación de Ribera, aún queda la actuación del último representante nacional en París 2024: el fondista orureño y abanderado Héctor Garibay. El atleta competirá en la maratón masculina el 10 de agosto a las 02:00, hora boliviana, buscando conquistar una medalla histórica para Bolivia. Garibay es un símbolo de la dedicación y el talento boliviano en el ámbito del atletismo.



Garibay clasificó a París con un impresionante tiempo de 2h07'44", logrado en la Maratón de Sevilla, España, en 2023. Este tiempo no solo le permitió asegurar su lugar en los Juegos Olímpicos, sino que también lo posiciona entre los mejores fondistas de la región. Su participación representa una oportunidad única para demostrar su valía y alcanzar la gloria deportiva.



Otros representantes bolivianos también han dejado su huella en estos Juegos. Esteban Núñez del Prado (Santa Cruz), quien compitió en los 200 metros combinados, y la velocista Guadalupe Tórrez (Santa Cruz), que participó en los 100 metros femeninos, dieron su mejor esfuerzo y dejaron en alto la bandera tricolor. Estos atletas han demostrado que el talento boliviano está preparado para enfrentarse a cualquier rival en el escenario internacional.



La delegación boliviana, aunque pequeña en número, está llena de espíritu y determinación. Cada uno de estos atletas ha trabajado incansablemente para llegar a este punto, y su participación en París 2024 es una fuente de orgullo para todo el país. ¡Gracias por representar a Bolivia con tanto orgullo!