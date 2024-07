Stephen Curry, leyenda de la NBA y novato olímpico que saborea el momento

"Estaba un poco nervioso antes del partido, hasta el himno. La energía era increíble, ponerme este camiseta a este nivel era algo que esperaba hace mucho. Es por eso que me vieron agitado en la ceremonia de inauguración y hoy . Me ha encantado" , señaló a la prensa Curry todavía emocionado tras convertirse en olímpico.

¿Por qué no estuvo Curry en ninguna de estas citas? El mismo jugador lo explicó días antes de París-2024: "En 2012 no tenía el nivel para estar. En 2016 venía de las Finales y no sentí que tendría el descanso necesario para estar listo para la próxima temporada. Y en 2020, fue el año del covid, no era un buen momento".