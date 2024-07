Valentía olímpica: Nada Hafez compite con siete meses de embarazo en París

La esgrimista egipcia Nada Hafez ha conmovido al mundo del deporte al revelar que compitió embarazada de siete meses en los Juegos Olímpicos de París 2024. En un acto de valentía y determinación, Hafez desafió las expectativas y se convirtió en un ejemplo inspirador para mujeres atletas en todo el planeta.



Hafez, una destacada figura en la esgrima egipcia, decidió no dejar que su embarazo fuera un obstáculo para perseguir su sueño olímpico. En la primera ronda de la competencia individual de sable femenino, la esgrimista venció a la estadounidense Elizabeth Tartakovsky por un marcador de 15-13. Sin embargo, en octavos de final, Hafez cayó ante la surcoreana Jeon Hayoung por 7-15.



En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Hafez compartió su experiencia y las dificultades que enfrentó durante la competencia. "Lo que parecen ser dos competidoras, en realidad son tres. Mi rival, yo y mi pequeño bebé", escribió la atleta egipcia, reflejando la unión entre ella y su hijo por nacer.



Hafez también expresó la dureza de competir embarazada y el desafío de mantener el equilibrio entre la vida personal y el deporte de alto rendimiento. "Con mi bebé tuvimos nuestra buena cuota de desafíos, tanto físicos como emocionales. La montaña rusa del embarazo es dura por sí sola, pero tener que luchar para mantener el equilibrio entre la vida y los deportes fue agotador, sin embargo vale la pena", escribió en su cuenta de Instagram.



La participación de Nada Hafez en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido un momento histórico para el deporte femenino. Su valentía y determinación han inspirado a miles de mujeres en todo el mundo, demostrando que los sueños no tienen límites y que la maternidad no es un obstáculo para alcanzar el éxito deportivo.