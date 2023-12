“No sé si temporalmente o definitivamente”, Sosa anuncia que se aleja de la política para dedicarse a su familia

Tras recuperar su libertad y llegar a su vivienda, Angélica Sosa, ex alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, anunció que se retirará de la política para dedicarse a su familia y cuidar su salud, pues padece de una grave enfermedad.

“En este momento no (seguiré en la política). Les voy a ser sincera, quiero estar con mi familia. Estoy recién llegando a mi hogar y me voy a dedicar no solo a mí, sino a mis hijos. No sé si será temporalmente o definitivamente (que me alejaré de la política), pero en este momento quiero a mi familia, quiero recuperar mi salud y quiero atender a mi pequeño hijo”, dijo Sosa.

La exautoridad edil reveló que estar detenida por dos años en la cárcel de Palmasola le cambió la vida y aseguró que ahora es una persona distinta, sin embargo, indicó que no le guarda rencor a quienes la acusaron de supuestos hechos de corrupción.

“Yo no voy a ser la misma, por supuesto que no voy a ser la misma. Voy a ser una nueva persona, porque los primeros días (de detención) sentía que no podía respirar, viví una situación de mucho trauma. Sentí que me desgarraron de mi familia, sentí el desgarro de la libertad. Sentía esa sensación y me acerqué más a Dios”, comentó.

Sosa volvió a reiterar su inocencia en los cuatro casos de corrupción que denunció la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y dijo que los voceros municipales se refieren hacia ella con “odio”, sin embargó dijo que no les respondería y que solo se referiría a las declaraciones que dio el alcalde Jhonny Fernández.

“Ellos pueden decir lo que sea, yo no lo he escuchado nunca (sobre quienes la acusan). Al alcalde sí lo he escuchado hablando y le voy a responder: él indicó que los procesos seguirán (en su contra). A Los voceros no los conozco, no puedo contestar a un vocero lleno de odio. Solamente decirle a Santa Cruz que sí voy a seguir en Santa Cruz, que voy a demostrar que no tengo nada que ver en esos procesos. Son procesos donde soy juzgada como concejal y éramos 22 concejales. Y es aquí donde viene la situación, porque solo Angélica Sosa está procesada, pero me voy a defender, voy a demostrar mi inocencia”, dijo Sosa.

Además, indicó que cumpliría su arresto domiciliario de 24 horas, sin escolta policial, en su vivienda que adquirió hace 30 años, por lo que rechazó las acusaciones de los voceros de la Alcaldía, quienes señalaron que huiría del país.

“Tengo ahorita arresto domiciliario las 24 horas sin custodio policial y voy a cumplir absolutamente todo lo que han indicado los jueces. Siempre voy a dar la cara, siempre voy a asistir (a las audiencias). Decirle al país que jamás se me pasó por la cabeza irme a ningún lado, ustedes lo saben. Aquí me crié, aquí serví a Santa Cruz y aquí voy a morir. Amo a Santa Cruz. Los procesos seguirán y voy a estar en cada uno de los juicios que tengo”, aseguró.

Asimismo, Sosa comentó que padece de estenosis carotídea, que es una enfermedad que ocurre cuando la acumulación de placas (depósitos de grasa) bloquean las arterias carótidas y que aumenta el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, por lo que señaló que programará su operación, la cual dijo que es “muy arriesgada y tiene un alto índice de muerte”.

La exalcaldesa también indicó que dedicará el tiempo fuera de la cárcel a recuperar a su familia, porque ahora es “padre y madre” para sus hijos, puesto que su esposo Sergio Perovic falleció cuando ella estuvo recluida en Palmasola. Agregó que ejercerá su profesión de arquitecta para reactivar su economía.

“He retornado a mi hogar y yo creo en florecer de nuevo. Voy a dedicarme a mi profesión, soy arquitecta y tengo que recuperar a mi familia. Y no solo eso, mi familia siempre la he tenido al lado, pero tengo que recuperarme en la economía. Estoy sola, estoy sin esposo, mis hijos son huérfanos y necesito lógicamente activarme. Voy a trabajar en mi profesión”, comentó.

Su arresto domiciliario es de 24 horas, por lo que la siguiente tarea de su abogado es conseguirle el derecho al trabajo.

