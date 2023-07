A tres meses de la caída, uno de los cadetes busca terapia en Santa Cruz

Las investigaciones del proceso judicial son más lentas que la recuperación de los dos cadetes. La representante jurídica de las víctimas no ve la mejor predisposición en el Ministerio Público para investigar el caso, a pesar de que falta alrededor de un mes para que concluya la etapa en la que se investiga un solo delito: lesiones graves. No obstante, no descarta solicitar que se amplíe el proceso y la investigación a otros actores y por otros posibles delitos.