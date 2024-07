A un año del Bicentenario, La Paz celebra con esfuerzos por la ‘unidad’

“En este día histórico celebramos unidos el espíritu indomable de La Paz, y reafirmamos nuestro compromiso con una Bolivia libre, digna, justa y soberana”, dijo el jefe de Estado después de encender la Tea de la Libertad. Horas antes, en el edificio del Órgano Ejecutivo, el presidente Arce anunciaba el descubrimiento del tercer mega campo hidrocarburífero más grande del país, en Mayaya, en el norte paceño. En tanto, el alcalde de La Paz, Iván Arias, en su discurso hizo énfasis en que la marca de su gestión es buscar la unidad en base al diálogo y consenso. Destacó además que el Gobierno Municipal está trabajando en dos grandes proyectos junto al Gobierno central, y aprovechó el punto para recordar la agresión que sufrió de parte de grupos masistas la pasada semana. “Me preguntaron: ‘¿Negro, porqué has ido a poner la piedra fundamental con el Presidente si te han k’aleado (apedreado) el otro día?’, y yo he contestado: ‘las piedras no son las culpables, la piedra sirve para agredir o para construir, - y hemos ido a poner la piedra fundamental para hacer el Parque Lineal Metropolitano -todas las piedras las voy a usar para construir Bolivia’”, dijo el burgomaestre paceño. A la sesión de honor, que se realizó en la mañana de ayer en el auditorio de la Casa Grande del Pueblo, asistió todo el gabinete del presidente Arce, y asambleístas departamentales y representantes de organizaciones sociales, así como parte del cuerpo diplomático e invitados especiales como el gobernador interino de Santa Cruz, Mario Aguilera. Tanto Arce como Arias, por separado, destacaron que se realiza un trabajo conjunto en proyectos grandes para La Paz, como el Parque Lineal Metropolitano y un polifuncional Centro de Alto Rendimiento, en un terreno cedido por la Alcaldía al Ejecutivo nacional. Otro aspecto que destacó el alcalde Arias fue el anuncio del jefe de Estado sobre el descubrimiento del mega campo petrolero de Mayaya, ya que este nuevo hito beneficiará también al departamento y al municipio con regalías. “De ser un municipio exportador de oro a también ser exportador de petróleo y gas. Esto es una noticia muy importante para el departamento, para el municipio, porque vamos a empezar a recibir regalías”, afirmó Arias.

Desencuentros

A pesar de los esfuerzos por mostrar unidad en los tres niveles de Gobierno, también hubo desencuentros, observaciones y hasta reclamos. Uno de ellos salió de gobernador Santos Quispe quien en plena sesión de honor, al empezar su discurso, reclamó al alcalde Arias porque no le dejaron instalar una tarima para que las autoridades departamentales vean el desfile de teas.



Desde la Alcaldía, los funcionarios respondieron que la Gobernación no pidió autorización al municipio para armar su tarima y no cumplió las normas municipales.



Otro de los hechos que llamó la atención fue la sesión de honor del Concejo Municipal que se realizó en el Teatro Municipal, Alberto Saavedra Pérez, casi de forma simultánea y a la que el alcalde Arias no alcanzó porque la sesión conjunta en Palacio se extendió hasta después de mediodía.



En tanto, los parlamentarios paceños de Comunidad Ciudadana (CC) y los evistas del MAS, no fueron invitados a ninguna de las sesiones de honor.



El diputado Alberto Astorga de CC, dijo que no recibieron ninguna invitación para asistir a las sesiones y atribuyó el desaire a la fiscalización al Ejecutivo nacional y municipal, y a una supuesta alianza política preelectoral entre Arias y Arce.



En tanto, el diputado evista, Freddy López (MAS), lamentó que la efeméride paceña, sea ignorada por el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca que no convocó a sesión para rendir un homenaje a La Paz en su aniversario. “Nos extraña que esta semana no se haya convocado a sesión para hacer un homenaje camaral a este departamento”.