Alcalde Arias dice que logró "revertir" la decisión judicial y ahora tiene derecho al trabajo

Pero el miércoles Arias continuó con sus actividades cotidianas de inspección de obras porque dijo que todavía no había sido notificado de manera oficial con la resolución judicial.



"La gente que dijo que había vacío de poder tiene que tragarse sus palabras porque el Alcalde sigue gobernando la ciudad", agregó.



El alcalde paceño enfrenta una serie de procesos judiciales y en varias oportunidades advirtió que lo quieren "tumbar".



"Pero no podemos rendirnos, no vamos a dejar de expresar y estar fuertes, mañana tenemos una gran marcha y un gran congreso por el bien común porque si bien hoy se suspendió una audiencia, está fijada también para el lunes otra audiencia por el caso Jet-fuel, donde piden mi detención en San Pedro", afirmó el alcalde paceño.