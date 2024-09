Alcalde Arias pide a la marcha masista de Evo concentrarse en el puente de la Autopista, porque reparan la San Francisco

Asimismo, el alcalde paceño pidió a la Policía que coadyuve en la protección de la plaza San Francisco. “Nosotros hemos pedido a la Policía que nos proteja, nos ayude a proteger la plaza San Francisco, pero nosotros hemos desplegado nuestro contingente de obreros, de funcionarios en el lugar y vamos a hacer respetar. Siempre lo hemos hecho y no hemos tenido ningún problema”, dijo Arias.

Ambulancias para atender a los marchistas

Reparación del embovedado

“Vamos a proteger la Plaza San Francisco porque está con temas de hundimiento y no soporta presión de mucha gente. Por eso la hemos cercado y estamos evitando que haya concentraciones ahí (…) Estaré personalmente en el lugar evitando, y si es posible dialogando, y explicándoles que no pueden entrar y que no puede haber concentraciones en la Plaza”, dijo Arias.