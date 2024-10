Alcalde paceño anuncia acciones legales por pintada a estatua de Isabel la Católica; Mujeres Creando afirma que fue una "intervención no destructiva"

“Hay dos formas de hacerse famoso. Uno, proponiendo ideas, proponiendo soluciones, mirando al futuro. Otros escogen la manera de echar ‘caca’; de echar miseria, de echar odio. Ahí está su trofeo. Lo que provoca es asco, no provoca admiración”, señaló el alcalde paceño, Iván Arias sobre el "ataque" al monumento de la plaza Isabel La Católica por parte del colectivo ‘Mujeres Creando’.

En una entrevista con la radio Erbol, María Galindo, de Mujeres Creando manifestó al respecto de estos hechos: “Reivindico plenamente todo lo que se ha hecho. Ha sido una intervención no destructiva; se ha usado pintura disolvente al agua”. De su lado, Arias anunció: “ Vamos a iniciar los procesos, tenemos las fotos. Estas señoras tendrán que rendir cuentas. Espero que la justicia actúe, porque esto es un daño del bien público”.



 Acciones legales

“La unidad de patrimonio cultural va a hacer la evaluación. Porque deben tomar en cuenta que no es sólo limpiar la pintura. Se tienen que utilizar otros elementos, que son de alto costo, para que no se pueda destruir o empeorar aún (más) el monumento”, aclaró la edil.



Morales recordó el caso del daño al monumento de Cristóbal Colón, en El Prado paceño, que sufrió un ataque hace más de un año.



“Estamos con un proceso penal, hace más de un año. Pese a todas las investigaciones, el Ministerio Público no ha tomado ninguna acción contra la persona identificada”, lamentó.



La directora municipal enfatizó: “ninguna persona puede atribuirse a destrozar bienes del Estado, se debe sancionar a quienes cometen estos actos de vandalismo”.