Arce afirma que “necesitamos una defensa del Estado” y el nuevo Procurador dice “no comprometo ganar los juicios”

Pero “hoy, felizmente, las cosas no son así, tenemos una procuraduría y tenemos en adelante todavía todo un proceso para profundizar toda la labor, todo el trabajo que tiene que hacer la Procuraduría en beneficio de los intereses de los bolivianos porque, cuando hablamos de defender al Estado, no estamos hablando de una defensa abstracta. El Estado somos todos nosotros, son nuestros intereses como ciudadanos bolivianos que están en manos de la Procuraduría y estamos seguros que, a la cabeza del doctor César Siles, vamos a tener una defensa adecuada y se va a precautelar los intereses de cada uno de nosotros”, sostuvo.

Pues, “es importante poner en funcionamiento y en aplicación el principio de coordinación y cooperación (con otras instancias), no duplicar esfuerzos, al contrario, fortalecer las competencias de cada una de las instituciones. El rol del Procurador es ser el abogado del Estado (…). No estamos ahora en campaña, demostraremos gestión como dijo el señor Presidente. Los traidores serán traicionados, los ladrones serán robados. No nos preocupemos de campaña, no es el momento, nos preocupemos de hacer gestión”, puntualizó.