Arias continúa con inspecciones de obras y Mesa dice que "su detención es ilegal"

A un día de la decisión de su detención domiciliaria sin salida laboral, el alcalde de La Paz, Iván Arias, continuó la mañana de este miércoles con sus actividades de inspección de obras porque, según dijo, todavía no fue notificado de manera oficial con la orden judicial.



“Nosotros todavía no hemos sido notificados y hemos apelado esa sentencia; esperemos que en el transcurso de las próximas horas nos den una enmienda a esa situación porque no puede ser que tengamos arresto, el Alcalde tiene que seguir trabajando”, afirmó Arias.