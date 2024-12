Bloquean el ingreso al cementerio Los Andes y exigen a la empresa Kantutani retirar el lodo de sus viviendas

A poco más de un mes de la tragedia en Bajo Llojeta, los vecinos afectados bloquearon el ingreso al cementerio “Los Andes”, para exigir a la empresa Kantutani que asuman su responsabilidad por el desastre en la zona y retiren el lodo que aún está en sus viviendas.



“Ya estamos cansados, es más de un mes que están bajo el lodo. Queremos que el verdadero responsable, el que ha hecho movimiento de tierras durante dos años y ha dejado escombros en el sector, se haga responsable y se lleve todo el lodo que trajo”, reclamó el representante de los vecinos, frente a las cámaras del canal estatal.



El bloqueo se instaló en la avenida Costanera y el ingreso a la avenida Los Sargentos, entre las 07:30 y 9:30, posteriormente, se dirigieron a las oficinas del cementerio Los Andes para exponer sus reclamos; sin embargo, no fueron atendidos.



“¿Hasta cuándo vamos esperar que la inmobiliaria Kantutani retire toda la mazamorra? Exigimos que, con carácter de emergencia se presente Kantutani, no vamos a dejar entrar a nadie, vamos a masificar la medida de presión, hemos esperado más de 38 días, ¿cuánto más?”, cuestionó otra vecina en puertas del Cementerio Los Andes, de propiedad de la empresa Kantutani.



Los vecinos lamentaron que el personal de la inmobiliaria Kantutani no se haya presentado al sector afectado para conciliar con los vecinos de la urbanización El Prado y Santa Cecilia, las zonas más afectadas por la mazamorra en Bajo Llojeta.



Además, expresaron su sorpresa y molestia al verificar que, a pesar de que el cementerio Los Andes fue clausurado, el personal continúa trabajando. “Y los vecinos ¿qué? ¿Cómo pasaron Navidad?”, cuestionó la residente de la zona.



Según el informe de la Alcaldía de La Paz, el hecho se produjo por el movimiento de tierras que hizo la empresa Kantutani, que administra el camposanto.