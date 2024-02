Boliviano fabricante de juguetes restaura extremidades y dignidad con impresión 3D

Cuando era un niño que crecía en la pobreza en la zona rural de Bolivia, Roly Mamani construía sus propios juguetes. Ahora, un ingeniero de 34 años, imprime en 3D extremidades para compatriotas indígenas marcados por accidentes que cambian sus vidas. Mamani financia la iniciativa con el dinero que gana vendiendo los juguetes robóticos que fabrica, su otra pasión que, después de construir su primer coche de juguete con control remoto cuando era niño, nunca abandonó. Rodeado de prótesis, plantas y dinosaurios impresos en 3D en su estudio, Mamani estudia detenidamente un brazo que está diseñando para un niño que lo perdió debido a una descarga eléctrica. Su objetivo, explicó el ingeniero a la AFP, es "mejorar la calidad de vida de las personas". Hijo de pequeños agricultores, Mamani creció en Achocalla, una comunidad ubicada entre dos lagunas a unos 15 kilómetros (10 millas) al norte de la capital, La Paz, llena de pastos, hortalizas y tubérculos. Sin dinero para juguetes, comenzó a construir sus propios coches de juguete con plástico y cartón a una edad temprana, y los actualizó en la escuela primaria a una versión motorizada. Antes de ingresar a la universidad pública, Mamani trabajó durante dos años en un taller de automóviles donde estuvo expuesto a "las primeras máquinas reales que vi". Hace diez años abrió su propio taller en Achocalla para construir juguetes robóticos y material didáctico. "Se podría decir que ahora tengo todos los juguetes que quiero", dijo. Entonces todo cambió cuando escuchó hablar de un campesino sin manos y pensó: "Puedo hacérselas". En 2018, el fabricante de juguetes de Achocalla se propuso encontrar soluciones para mejorar la vida de otros bolivianos desfigurados con sus impresoras 3D. "La ciencia es como una superpotencia. La robótica es una tendencia, pero si no aborda cosas importantes, no significa nada", reflexiona. Más de 400 fabricados

En medio del ruido de fondo de las impresoras en el trabajo, Mamani afirma a la AFP que puede fabricar seis unidades al mes.



Desde 2018, "hemos fabricado más de 400 prótesis", afirmó.



La mitad se entregó de forma gratuita o con el coste de producción, financiado con sus ventas de robótica.



En promedio, una prótesis impresa en 3D en Bolivia cuesta alrededor de 1.500 dólares, más de cinco veces el salario mínimo.



Una prótesis funcional, del tipo que permite ciertos movimientos, puede costar hasta 30.000 dólares.



Sin embargo, el sistema de salud pública no cubre las prótesis, en un país donde unas 36.100 personas tienen problemas físicos y de movilidad, según el Comité Nacional de Personas con Discapacidad, alineado con el estado.



El propio Mamani elige a los destinatarios de sus donaciones entre las innumerables solicitudes que recibe, incluso del extranjero.



"Las personas más necesitadas son las que realizan trabajos precarios y sin seguridad, por eso tienen estos accidentes en los que pierden una extremidad", afirmó.



'Una bendición'



Uno de sus beneficiarios es Pablo Matha, de 59 años, que perdió la visión y la mano derecha hace siete años en un accidente minero con dinamita.



Después de eso, "salía todos los días a pedir algunas monedas (a la calle). Allí me encontraron mi amigo Roly y su hermano", dijo Matha a la AFP.



El hermano de Mamani, Juan Carlos, es fisioterapeuta y ayuda en la rehabilitación física de los pacientes.



Matha dijo que la prótesis le ayudó a recuperar el respeto por sí mismo. Ahora toca la guitarra para ganarse la vida.



Dijo que solía "sentir que la gente me miraba y se reía. Pero ahora que tengo la prótesis... a veces siento que soy como cualquier persona común y corriente".



Marco Antonio Nina, de 26 años, fue otro de los destinatarios. Cuando era adolescente, mientras trabajaba en un proyecto de albañilería, una descarga eléctrica le cortó el brazo izquierdo y atrofió el derecho.



“Me gusta cantar, pero sin la prótesis me dolía sostener el micrófono... Ahora con esto es una bendición”, afirmó.



Mamani quiere utilizar el reconocimiento que ha obtenido por su trabajo (le han concedido una beca de robótica en Estados Unidos) para montar un centro de rehabilitación.



"Quiero generar mi propia tecnología, tengo que mejorar", afirmó.