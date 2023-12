Bunker Tercera República posesiona a dirigentes en El Alto

El evento concluyó con las palabras del dirigente Alteño Evelio Gutiérrez, quien señaló que la población de El Alto ha sido engañada. “Nos dijeron que odiáramos a los blancos, a los cambas, a los que no son del MAS. Eso no está bien, y hoy los alteños ya conocemos la verdad. Y la verdad es que somos liberales, de economía libre y sin intervención del Estado. Por eso nos hemos sumado al Bunker, para iniciar un proceso de reconciliación en Bolivia con una economía ciudadana y no estatal”, dijo Gutiérrez.