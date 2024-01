Camacho: “César Apaza tuvo que declararse culpable para no morir tras las rejas que le impuso la dictadura”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que no se hizo justicia con el exdirigente cocalero César Apaza porque, en su criterio, tuvo que declararse culpable por delitos que no cometió para no morir en la cárcel.

“Pero que esa alegría no nos confunda. ¿Se hizo justicia? Claro que no. César tuvo que declararse culpable de delitos que no cometió para no morir tras las rejas que le impuso la dictadura. César es un hombre valiente, un luchador, Dios le dé una pronta y completa recuperación”, agregó la autoridad, quien también está detenido acusado por una serie de delitos.