Chonchocoro por fuera: la contaminación ‘mata’ al pueblo que acogió la cárcel

“Nos prometieron que iban a solucionar el problema hace años y no pasa nada. Usted ve cómo el agua sucia, que son las aguas servidas, sale de la cárcel y viene directo a la comunidad, pasa cerca de la escuela. Ya se formó como un riachuelo que luego se va nuestros ríos y contamina. Nosotros producíamos tunta (papa deshidratada) en los ríos, pero ahora no se puede porque están sucios y contaminados. Nuestro poco ganado bebe esa agua y se afecta”, lamentó Poma.

“No se puede soportar. Hay días peores, ahora está tranquilo, pero ve lo sucio que está. Tenemos que estar saltando para no pisar esa agua sucia. Los niños lo mismo, saltan para no pisar el agua. Algunas veces algunos niños inocentes tocan esa agua. Hicimos varios reclamos y no pasa nada”, lamentó Gloria Mamani , una madre que vive en la comunidad de Chonchocoro.

En la comunidad pensaban que la construcción de la cárcel iba a llevar progreso. No fue así. Solo hay unos cuantos negocios instalados en la entrada del penal que no atienden todos los días. Lo demás sigue siendo lo mismo, pero es peor en materia ambiental.

Juan Pablo Choque es parte de la junta de vecinos del pueblo. El dirigente no puede creer que hasta la fecha no haya solución a un tema básico y de emergencia. El penal de Chonchocoro no cuenta con alcantarillado y no tiene un plan ambiental para contrarrestar estas emergencias. Eso lo debería planear la dirección nacional de Régimen Penitenciario.