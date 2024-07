Concluye el juicio por el caso UPEA de 2021, con seis condenados y siete absueltos

El proceso se desarrolló ante el juzgado séptimo de sentencia de El Alto y terminó con la sentencia este viernes 19 de julio.



Saavedra, abogado defensor, explicó que el tribunal decidió absolver a los siete acusados que fueron a juicio, porque la Fiscalía no ha demostrado la participación de cada uno en los hechos de 2021.



Añadió que, según una pericia, los soportes de las barandas no habían sido bien soldados. “Solamente habían punteadas; o sea, es decir, no estaban debidamente soldadas para que puedan resistir”, detalló.



El 2 de marzo de 2021, se había convocado a una asamblea en la facultad de Ciencias Económicas por un conflicto de dirigencia estudiantil. Una aglomeración en el cuarto piso causó la caída de varios estudiantes. Primero se registró la muerte de seis universitarios, pero después los reportes de la época hablan de que otros dos fallecieron posteriormente.