El Alto amenaza con medidas por el censo

La Asamblea de la Alteñidad decidió ayer enviar al Instituto Nacional de Estadística (INE) un cuestionario con 11 interrogantes sobre los resultados del Censo 2024. Mientras, la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, no descartó rechazar los datos si es que no existe una demostración técnica y sustentada y los sectores alteños advierten con medidas de presión en caso de que no se atiendan sus preguntas.



Eva Copa dijo que esperarán hasta 48 horas para recibir las respuestas del INE y después de eso se iniciarán las protestas si estas no satisfacen a las organizaciones.



“Vamos a movilizarnos, nos vamos a movilizar si es que no hay una respuesta técnica, objetiva, respecto a las dudas que tenemos, pero, si ellos nos demuestran técnicamente, objetivamente estos resultados los vamos a asumir en esta Asamblea”, declaró ayer la alcaldesa en conferencia de prensa.



Los dirigentes de los distintos gremios fueron convocados a la Asamblea de la Alteñidad y debatieron entre ellos los datos que ya se conocen públicamente. Copa reveló que hasta el 16 de septiembre deben llegar los técnicos del INE a explicar los datos. Antes de esa comparecencia elaboraron el banco de preguntas que enviaron ayer.