El fuego descontrolado genera preocupación en el municipio de Quime

Un incendio forestal se registra en el municipio de Quime , en el departamento de La Paz, donde sus pobladores se encuentran preocupados porque aseguran que todavía no pueden controlarlo.

Los comunarios de la zona afectada piden ayuda a las autoridades nacionales. Sin embargo, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dijo la noche del miércoles que sólo tiene un reporte vía redes sociales sobre este hecho y que no pudo contactarse ni con el alcalde de ese municipio.

“Llevo dos horas intentando comunicarme con el alcalde, el señor Rubén Laura, lamentablemente no tenemos éxito en la comunicación, no tenemos una información oficial para intervenir, pero mañana (este jueves) vamos a hacer una planificación (…) para ingresar y verificar (el hecho). Lamentablemente estamos viendo que en algunos lugares no hay esa responsabilidad de algunos alcaldes”, afirmaba Calvimontes en Cadena A.