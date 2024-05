El Gran Poder ha dado paso una nueva élite aymara en 100 años y tres generaciones con la danza madre, la Morenada

“Oruro y su Carnaval ha quedado chico frente a lo que hoy representa el Gran Poder. Ellos tienen una fiesta que no abarca ni medio año. La nuestra ha crecido tanto que tiene actividades el año entero, cada fin de semana”, advierte el presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos, Galo Carrillo.

La morenada es la reina. Las últimas 12 ganadoras fueron fraternidades que despliegan destrezas en esta danza denominada “pesada”. El 2020 y 2021 no hubo fiesta por la pandemia. Pero, en 2012, 2015 y 2018 ganó la Juventud Rosas Residentes de Viacha "Los Legítimos”. En 2010 y 2017 los Fanáticos del Gran Poder, el 2011 y 2019 la Señorial Illimani; en 2013, Señor de Mayo; el 2014 Los Verdaderos Intocables; en 2016, la fraternidad Plana Mayor; el 2022 no hubo ganador y el año pasado la Morenada de La Paz Unión de Bordadores AMABA.