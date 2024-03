En febrero y marzo el lago Titicaca subirá unos 50 cm su nivel de agua y después se contraerá

No obstante, el nivel de agua recuperado es estacional ya que después de que termine la época de lluvias, empezará un período de transición para dar paso a la fase de ausencia de lluvias que se establecerá en los últimos meses del año. En este periodo volverá a descender el nivel de agua en el Titicaca.

“En las dos primeras semanas de febrero no ha sido tan notorio este incremento, el comportamiento iba entre ascenso y descenso, pero a partir de la segunda quincena de febrero, cuando las precipitaciones han estado más presentes en el altiplano, provocó el nivel de ascensos en los cuerpos de agua. El ascenso más notorio se dio en la tercera semana de febrero con un crecimiento de 13 centímetros de agua. Fue la semana que más ascendió el lago Titicaca ”, explicó Chura.

¿Por qué el Titicaca no mantiene el nivel de agua que recuperó con las lluvias?, consultó EL DEBER a un ingeniero experto en estudios hidrológicos, quien explicó que el incremento o descenso del nivel de aguas en el Titicaca responde al ciclo hidrológico que se origina con las precipitaciones, la correntía o corriente, superficial, media y subterránea. Posteriormente, en ese ese ciclo se alimenta la vegetación y se produce la evapotranspiración por el incremento de la temperatura y la formación de las nubes.

“Pero al haber depredación, y deforestación, son detonantes que afectan el ciclo hidrológico. Por ejemplo, al desviar aguas que deben desembocar en el Lago Titicaca, ese ciclo se ve afectado por la acción antrópica (intervención del ser humano sobre el espacio geográfico), como por ejemplo, la deforestación, la ampliación de las áreas de cultivos, espacios para el ganado, entre otros agentes, pero que afectan al ciclo y no hacen que el cauce de los ríos llegue en su totalidad al lago Titicaca, y lo que ocasiona es, pocas precipitaciones, poca evotranspiración y todos estos son efectos a largo plazo”, explicó el experto que pidió reserva en su nombre.

Todo este escenario, con lluvias intensas, desborde de ríos e incremento en los cuerpos de agua como el lago Titicaca, no se puede explicar sin mencionar el Fenómeno de El Niño.

A pesar de que el Municipio de Achacachi ya se declaró en estado de emergencia, las poblaciones no reciben atención ni ayuda. La Alcaldía no manda maquinaria pesada porque los caminos están inundados y saturados de agua por la lluvia y existe el riesgo de que las palas mecánicas se queden atrapadas en el lodo.

Estamos iniciando un tiempo en que son previsibles crecientes, frecuentes y agudos eventos climáticos extremos y eso tiene impactos directos en la población. Por ejemplo, la sequía del año pasado ya tuvo impactos directos, y ahora de esa sequía estamos pasando a las inundaciones, pero no se trata de que antes no habían sequías ni inundaciones, si no el punto es que ahora, éstas van a ser más frecuentes y más agudas.