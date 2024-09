Encuentran granadas en un depósito de la Terminal de Buses de La Paz

“Hemos encontrado granadas, le he pedido a la administradora que precinten el lugar, se ha dado parte a la Policía. No sabemos de cuánto data, pero hemos evitado la manipulación y (buscamos) que se tenga toda la seguridad, esperemos que pronto venga la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen). Es un hallazgo raro, en un lugar donde estábamos haciendo limpieza y la administradora se asustó, y por eso me puso al tanto”, informó el Alcalde de La Paz, Iván Arias, en conferencia de prensa, este domingo.