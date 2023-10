Exdirector de la Felcn La Paz cae en contradicciones por balacera

[email protected]



Jhonny Rivera Paniagua, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de La Paz, tiene tres contradicciones con sus subalternos sobre el supuesto operativo que terminó con una balacera y fallecidos en el municipio de Desaguadero. La orden para realizar el “operativo”, la vestimenta de los policías a la hora del hecho y la presencia de un vehículo incautado en esa acción son las incongruencias.



En las declaraciones que realizó la capitán Jimena Aguirre ante la Fiscalía de Guaqui, como también de los sargentos Sonia Callisaya, Rolando Paucara, Roy Mayta y Bruno Toledo, dijeron que viajaron a Desaguadero en un operativo “por orden superior”, que fueron en una vagoneta blanca oficial y que estaban vestidos de civil por mimetizarse en el operativo.



Mientras que el coronel Rivera Paniagua, también en su declaración, afirma que no ordenó ningún “avance” hacia la población fronteriza y que solamente le informaron de las trágicas novedades de la balacera. “No había ninguna disposición ni orden superior”, dijo Rivera en tres oportunidades a los investigadores.



Balacera en Desaguadero



El 22 de septiembre se produjo una balacera en una carretera próxima al municipio de Desaguadero, en la que murieron dos personas: una sargento de la Policía y una informante. Asimismo, está herido, aunque logró sobrevivir, otro sargento de Policía.



Los cinco policías que están detenidos por estos hechos declararon que viajaron en misión oficial, a bordo de una vagoneta blanca de uso de la Felcn.



Sin embargo, en la reunión que tuvieron con el coronel Rivera, cuatro días después de la balacera, centraron su conversación en cómo justificar que el viaje fue en un vehículo rojo incautado y que fueron como escolta del vehículo donde viajaron los dos policías y la informante acribillada.



Otra contradicción se refiere a la vestimenta que llevaban ese día, tanto la oficial como sus subalternos. Todos estaban de civil, no llevaron uniformes. Según la declaración del coronel Rivera, solo van vestidos de “paisano” los policías que pertenecen a Inteligencia o que realizan vigilancia. Cuando actúan los policías, estos deben ir armados e identificados, lo que no sucedió.



Otros detalles del “operativo” son: el primero, la patrulla denominada “Bravo” estaba de descanso y no había ninguna actividad especial que los requiera en alguna operación de la unidad. El segundo hecho llamativo es que los uniformados no estaban armados. En su declaración, el coronel Rivera afirma que existe un protocolo cuando hay un operativo en marcha y además que esa patrulla estaba de descanso. La Policía Boliviana no pidió ayuda a su par de Perú para esclarecer este caso.