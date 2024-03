Fiscales de La Paz interrogan como testigos a empresarios por el caso del banco Fassil

Una comisión de fiscales de La Paz, recibe declaraciones en calidad de testigos a empresarios de Santa Cruz, relacionados a investigaciones del ex banco Fassil , que en abril de 2023 fue intervenido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) dentro de investigaciones por delitos financieros y legitimación de ganancias ilícitas.



Los fiscales que arribaron a Santa Cruz ya ingresaron a su última fase de la toma de declaraciones con el objetivo de acumular información y establecer las verdaderas causas que motivaron el cierre de esa entidad financiera.



La toma de declaraciones causó reacción en la defensa de las personas que son sometidas a investigaciones y están recluidas actualmente en la cárcel de Palmasola.



El abogado Mariano Medina que defiende al expresidente del Banco Fassil , Juan Ricardo Mertens, detenido en el penal cruceño, aseguró que no corresponde que se cite a empresarios para que declaren como testigos.



Dijo que la figura de delitos financieros y legitimación de ganancias ilícitas no se resuelve con declaraciones de empresarios, sino con estudios periciales, pruebas técnicas, además de documentación seria, creíble y responsable.



Tras la intervención de la entidad financiera, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la Fiscalía anticorrupción abrieron pesquisas que llevaron a la detención de más de diez personas.



Los primeros en caer presos y ser detenidos preventivamente por la justicia, fueron cuatro ejecutivos, entre ellos su presidente Juan Ricardo Mertens.



De casi diez personas encarceladas en un principio, ahora solo quedan cuatro. Ricardo Mertens es el máximo ejecutivo, los otros tenían cargos de bajo rango.



“Mi defendido Mentens sigue detenido, se vencieron todos los plazos que le dieron, pero sigue preso y está yesca, sin plata. Quisiera pensar que esta toma de declaraciones que hacen los fiscales de La Paz no sean extorsivas, porque no hay necesidad”, dijo el abogado.



Tragedia tras la intervención



La intevención y cierre definitivo del banco Fassil, se vio envuelta en una gran tragedia el 27 de mayo de 2023. El entonces interventor de Fassil y ex gerente de (ASFI) Carlos Colodro, apareció muerto .



Los informes oficiales establecieron que cayó al vació del piso 15 de edificio Ambassador, ubicado en el barrio Equipetrol. Para las autoridades de la Policía, la Fiscalía y el Gobierno se trató de un suicidio, aunque los móviles de la muerte fueron un misterio.



La Fiscalía dio por cerrado el caso tras la realización de una serie de pericias practicadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que el exinterventor se suicidó al lanzase al vacío. La familia del fallecido guardó silencio.



Sanciones a fiscales en La Paz



A inicios de septiembre del 2023, el caso del ex banco Fassil, contenido en un expediente de casi 20 cuerpos de unas 5.000 fojas fue trasladado a La Paz.



El traslado fue ordenado por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en un fallo considerado express, porque se concretó en apenas 20 días.



El traslado de todo el caso se cumplió merced a un recurso presentado por el ministro de Justicia, Iván Lima. La autoridad presentó un incidente ante un juez de La Paz pidiendo la declinatoria de competencia con el argumento de que en la sede de Gobierno se debían de realizar investigaciones complementarias sobre el caso.



Un juez de esa ciudad, falló a favor del ministro de Justicia, pero un tribunal de Santa Cruz declaró nula esa resolución por considerar que el caso debe de resolverse en Santa Cruz, porque allí ocurrió. Ante este hecho el voluminoso expediente pasó en consulta al Tribunal Constitucional que falló trasladando el caso a La Paz.



En pasados días otra comisión de fiscales en La Paz presentó la ampliación de las investigaciones contra el expresidente del banco, Ricardo Mertens y piden su procesamiento por legitimación de ganancias ilícitas.



Los fiscales asistieron a una audiencia ante el juez cuarto anticorrupción de La Paz para fundamentar de manera oficial la ampliación de las investigaciones.



La defensa hizo observaciones por considerar que no correspondía la ampliación porque el banco no cometió estafa, tampoco incurrió en otros delitos.



Al final el juez anticorrupción cuarto Alejandro Mendoza negó la ampliación por falta de fundamentación y elementos de prueba. Asimismo, este magistrado ordenó proceso disciplinario en el Ministerio Público para tres fiscales que presentaron la ampliación contra Ricardo Mertens. Los fiscales pasaron a proceso disciplinario, pero presentaron apelación y se esperan los resultados en las instancias superiores de régimen disciplinario de la Fiscalía.