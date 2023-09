Funcionarios ingresan a gritos a la Asamblea Legislativa y el presidente de Diputados cree que “evistas” querían dar un “golpe” a Arce

Los funcionarios ingresaron al edificio de la Asamblea Legislativa arengando de manera constante que “Lucho no está solo caraj…” y que “Jerges no está solo caraj…”. Incluso, según imágenes difundidas en redes sociales, algunos carteles que estaban en la huelga de los “evistas” fueron rotos y pisoteados.​

“Hay un sinnúmero de leyes que no pueden esperar (más para su tratamiento), pero nosotros no marchamos al ritmo de otros órganos del Estado, somos un órgano independiente y la Cámara de Diputados tampoco marcha al ritmo de senadores, somos una cámara respetuosa de los senadores, pero no nos sometemos tampoco a ellos, tenemos nuestros ritmos, tenemos nuestro reglamento y así va a ser”, puntualizó.