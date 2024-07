Gobierno anuncia que retomará el diálogo con los campesinos el 17 de julio

El Gobierno nacional aseguró que retomará el diálogo con la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari de La Paz el miércoles 17 de este mes. Esto después de que este sector advirtiera que, si el primer mandatario Luis Arce no responde a sus demandas en 72 horas, ellos se reunirían con sus bases para definir medidas de presión. Este viernes, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que, en la reunión del jueves, Arce escuchó las diferentes demandas del sector y que el 17 de julio volverá a reunirse con ellos. "El presidente (Arce) tenía una actividad, por eso se levantó (de la mesa de diálogo), pero les ha pedido y les ha dicho que se va retomar el diálogo. Tomen en cuenta que se tiene la agenda del Mercosur, la agenda de Brasil, la agenda por el aniversario de La Paz. Así que vamos a estar con ello", explicó la viceministra. En tanto, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca, confirmó que la reunión con los ejecutivos de las 20 provincias de La Paz se realizará el próximo 17 de julio y que el Ejecutivo responderá las peticiones también de manera escrita. “El Ejecutivo (de la Federación) hizo la presentación por escrito de un pliego petitorio, cada ejecutivo provincial trajo cinco proyectos. Son más de 100 demandas que han sido condensadas en un solo documento y nuestro hermano presidente (Arce) se ha comprometido ante los compañeros, así como se le ha presentado por escrito, responder por escrito”, informó Villca, en conferencia de prensa. De acuerdo con Villca, el Gobierno explicó la situación general en el departamento de La Paz, lo que llevó a un debate ; sin embargo, el mandatario tuvo que pedir un cuarto intermedio en la reunión porque debía inaugurar la Feria La Paz Expone 2024, la noche del jueves. En ese contexto, Villca enfatizó que el Gobierno apuesta por el diálogo y que éste debería ser retomando el próximo 17 de julio, a las 16:00. Explicó que el Jefe de Estado invitó a los representantes d e la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari a acompañarlo en la entrega de las obras en homenaje a la efeméride de La Paz.

Sin embargo, esa no fue la lectura que hicieron los campesinos. Ellos se molestaron con Arce porque abandonó la reunión de forma abrupta, el jueves. Este viernes, en rueda de prensa, los dirigentes campesinos indicaron que daban un plazo de 72 horas al presidente Arce para retomar el diálogo



"A nosotros el presidente (Luis Arce) nos ha faltado el respeto, él se fue diciendo que tenía una actividad, pero parece que no era así", expresó David Mamani, secretario ejecutivo del sector.



Agregaron que, "como autoridades originarias le pedimos continuar con la mesa de diálogo, pero abandonó la reunión. Nos dijo 'vamos a retomar y reunirnos toda la noche' y nosotros respetuosamente hemos esperado, pero él no llegó".