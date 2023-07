Historias tenebrosas de la calle Jaén en La Paz

María, otra vecina del lugar, habla de la leyenda de la viuda: una mujer hermosa con vestido tradicional, ancho y pomposo. Se trata de una mujer que no tiene pies, simplemente flota como un fantasma. Una viuda que no deja cruzar a ningún hombre solo, especialmente si está soltero.

“La verdad yo no he visto nada ni he escuchado ruidos, solo escuché comentarios. Dicen que se escuchaba ruidos en la terraza de la casa de Pedro Domingo Murillo. Doña Natty vivía ahí, pero ella ya murió, y ella me contaba que ahí se escuchaba brindis, discursos y aplausos. En la esquina igual decían que había una viuda que no dejaba pasar a jóvenes y que luego aparecían muertos o arañados en otras calles”, relató Ríos.