Incendio consume puestos de venta de madera en la zona franca de El Alto

Los comerciantes afectados indicaron que afortunadamente no había ninguna persona en los negocios, pero que las pérdidas económicas son cuantiosas, ya que no pudieron salvar nada.

"Yo me he ido a las 5:40 porque estaba haciendo mucho frío. Mi tío es el que siempre se queda a dormir aquí en su puesto, me dijo que iría a su casa a cambiarse y que luego volvería, más bien no había nadie aquí. Son cuatro puestos los que se han quemado, no salvamos nada", manifestó una de las afectadas en entrevista con los medios de prensa.