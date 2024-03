La Iglesia anuncia su propio sondeo para otra fecha y también insta a participar del censo de este 23 de marzo

“Haremos un pequeño sondeo sobre este tema, no este 23 (día del censo); sino en el transcurso del año, para tener una aproximación por muestreo de la presencia de católicos, evangélicos, de otras iglesias y ateos en nuestra Bolivia”, aseveró Galván.



Galván lamentó que se haya omitido el tema de la religión en la boleta censal, "porque hubiese sido un buen dato para el Estado y las instituciones involucradas en el tema". Es por ello que anunció el sondeo a través de las mismas instituciones que trabajan en estadística.



A pesar de la omisión de este tema en el censo, el arzobispo llamó a todos los bolivianos a participar del censo.



“Yo soy el arzobispo de La Paz, soy la principal autoridad de esta Arquidiócesis, me dirijo a todos los fieles católicos: por favor que esto no sea un pretexto para no participar, sino cómo vamos a querer el crecimiento, el ordenamiento, la distribución y la atención de todos los sectores de nuestra patria”, exhortó monseñor.