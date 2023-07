La Paz, magia y encanto

Todo aniversario es un buen momento para las celebraciones y los festejos, pero también es un buen momento para analizar el presente, reflexionar sobre los problemas del pasado y los retos que se tienen para el futuro. Con ese espíritu es que esta edición especial de Extra está dedicada a La Paz.



Sobre los problemas y retos que debe afrontar la sede de Gobierno consultamos al alcalde paceño Iván Arias, que lleva poco más de dos años de gestión, que reconoce las dificultades para combatir a los avasalladores y no se corta al denunciar que los avasallamientos son constantes a todas las áreas verdes y de equipamiento de la ciudad. Sin embargo, también adelantó algunos de los proyectos que su gestión tienen para consolidar su lema de “La Paz en Paz”



La ciudad de La Paz fue elegida como una de las 7 ciudades maravilla del mundo en 2014, lo que la posicionó como una ciudad muy singular y excepcional, diferente a los destinos turísticos tradicionales, por tanto, aseguró que la marca ‘Ciudad Maravilla’ se mantendrá no solo como eslogan, sino también con una serie de actividades.



El departamento de La Paz no solo es variado en sus expresiones culturales, sino también en su geografía y a pesar de que está muy asociada a la parte andina, el 60% del departamento es una región amazónica. Es precisamente en esa región en la que se quiere instalar el nuevo polo de desarrollo para el país mediante una alianza entre el sector público y el privado. La industria paceña tiene una estrategia para promover la inversión y la industrialización del norte amazónico de la región, como uno de los elementos centrales de la estrategia de desarrollo.



También contamos la historia de algunas de las empresas más emblemáticas que tiene el departamento y que son referentes en el país y a escala internacional.



Una crónica del día a día de la ciudad que es presidida por el coloso Illimani, el Mururata y el Huayna-Potosí, nos permite acercarnos a la gente que le da vida y que desvela su magia y su belleza. “No importa por dónde la veas, encandila con su belleza. Convive con la modernidad, las subidas, las bajadas”, cuenta el cronista.



El paceño, se sabe, carga con esos recuerdos y nostalgias del lugar que los vio nacer y algunos residentes en Santa Cruz nos cuentan acerca de ese pedazo de La Paz que guardan en sus corazones. “Por razones diversas cambiaron de lugar de residencia y actualmente tienen al departamento cruceño como su hogar. Llegaron con ilusiones, pero también con nostalgia del paisaje montañoso”.