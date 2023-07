La Paz propone una experiencia turística 'de infarto' para el feriado largo por su efeméride departamental

El operador de Xtreme Down Hill, Jorge Guachalla, invitó a la población a visitar los diferentes lugares turísticos del departamento de La Paz que son “lugares únicos que tenemos en Bolivia”.



“Queremos que la población disfrute su viaje, tenemos varias rutas turísticas, pero en la que me especializo es en 'el camino de la muerte'. Los invito a hacer esta aventura de cuatro horas en bicicleta. Nosotros brindamos un servicio garantizado, contamos con las medidas de seguridad para que no tenga temor a correr ningún tipo de riesgo”, indicó a tiempo de remarcar que se trata de una experiencia 'de infarto'.