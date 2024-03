La Paz sufre por falta de prevención, límites y loteadores

En la zona de Aruntaya, en el sur de La Paz, los loteadores tumbaron un cerro para instalar sus precarias viviendas. Ahí viven y están ocupando terrenos que no son de ellos. Y ahí también se formó una especie de represa por la destrucción del cerro. Hace una semana, esa represa rebalsó y ocasionó la crecida de diferentes ríos que inundaron varios barrios del sur paceño.

“Luego vienen desafíos mayores, ¿qué hacemos con estos areneros?, ¿qué hacemos con estos señores loteadores? Por ejemplo, Aruntaya es el mejor ejemplo. Han hecho caer un cerro completo y lo han tapado el río. Y creyendo que no va a pasar nada, se ha acumulado el agua. Tanta agua ha caído que aquella represa reventó”, cuestionó el alcalde de La Paz, Iván Arias.

“Estamos nuevamente afectados por el desborde del río Aruntaya, todos los vecinos estamos en emergencia, no podemos dormir, estamos atentos a nuevos cambios, no podemos bajar la guardia”, afirmó Guzmán.

“Metamos presos a esos empresarios truchos (constructores) que tanto daño le están haciendo a la ciudad de La Paz. Cuando La Paz no da permiso para una construcción, (el interesado) se va a (los municipios de) Palca o Achocalla para conseguir la autorización. Los mismos ciudadanos y constructores sacan el permiso en Palca. Eso no es justo. Construyen en zonas de alto riesgo y luego vemos las consecuencias. Estos son los nuevos avasalladores”, criticó Dulón.

En este punto ingresa el conflicto por límites que tiene La Paz con municipios colindantes como Palca, Mecapaca, Achocalla y El Alto. En todos los casos existen problemas por los límites y zonas donde existen desastres y no hay una jurisdicción que atienda.

No tenemos un porcentaje exacto; sin embargo, se estima que existen alrededor de 50.000 construcciones que figuran administrativamente en otros municipios y que están en la jurisdicción de La Paz”, señaló el concejal Pierre Chaín, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) La Paz, Justino Apaza, manifestó que si bien no hay datos exactos al respecto, es un tema muy recurrente. El dirigente advirtió que es un problema ligado a los loteamientos y a los conflictos de límites, que el municipio de La Paz tiene con las urbes aledañas.

“Hasta donde sabemos, las alcaldías vecinas dan mayores facilidades y por eso varias personas piden ahí sus autorizaciones. Lamentablemente, entre éstas, también están los loteadores que proceden a avasallar y levantar construcciones ilegales. No podemos decir cuántos casos son exactamente, generalmente los detectamos cuando ya están en obras y se pide una inspección municipal”, manifestó Ballivián.

Mientras, el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó que la Alcaldía de La Paz no haya previsto un plan de prevención para evitar los desastres. “Todos los ríos desembocan en la misma responsabilidad. ¿Quién es el encargado de velar por qué no se remueva tierra? ¿Quiénes deben tener un plan de prevención? La Alcaldía de La Paz y lamentablemente no lo tiene”, criticó el legislador.