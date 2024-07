Las Infecciones Respiratorias Agudas se elevan un 9,7% en La Paz debido al intenso frío

De acuerdo con Verduguez, en el municipio de La Paz, el porcentaje de personas vacunadas contra la influenza aún no llega ni al 50%. “No se ha llegado todavía al 50%. Entonces tenemos que seguir insistiendo con el tema de la vacunación. Pero no solamente esto, también hacemos una invitación general, aprovechar este tiempo de vacaciones para hacer una consulta de prevención. No esperemos estar enfermos. Vayan, por favor, a sus centros de primer nivel”, afirmó la autoridad municipal.