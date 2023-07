Lograr paz para vivir en La Paz

Con poco más de dos años de gestión, el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, responde acerca de las necesidades y proyectos que tiene su administración



¿Cuáles son las principales urgencias que tiene actualmente la ciudad de La Paz?



Las principales urgencias son la calidad educativa escolar, los servicios de salud y la seguridad ciudadana, que ninguno es competencia municipal. En los temas que son nuestra competencia debemos continuar con las intervenciones en la infraestructura de las Unidades Educativas, de los Centros de Salud y de los Hospitales. La problemática en estos dos sectores deviene de ser la ciudad sede de Gobierno y el sobre uso que esto origina en todos sus servicios. El municipio de La Paz no sólo atiende a los ciudadanos que habitan en él, sino a muchos ciudadanos de los municipios del área metropolitana. En La Paz se brindan las atenciones en salud, que en otros municipios no están disponibles, a través de sus 67 centros de salud de primer nivel y sus 5 hospitales de segundo nivel, razón por la que tenemos una sobre demanda. La Paz también acoge a escolares de los municipios vecinos en las 364 unidades educativas y les da el desayuno y los útiles escolares a los niños y jóvenes en edad escolar de otros municipios.



En los temas de infraestructura las urgencias pasan por la estabilización de suelos, canalizaciones y embovedados, no sólo por los aspectos climáticos sino principalmente por la conformación topográfica de la ciudad, además de la necesidad de construir corredores vehiculares.



En el tema de servicios está la problemática del transporte, que por razones del desempleo, en la ciudad se adoptó el modelo de minitransporte que congestiona la ciudad.



Usted ha dicho que los avasallamientos son como un cáncer para la ciudad ¿Cómo se ha combatido este problema? ¿Qué resultados ha tenido?



El cáncer es una enfermedad difícil de combatir, como son los avasalladores. Defiendo y aplico mi idea de La Paz en paz, pero eso no se debe confundir con la aceptación de actos irregulares. Los avasallamientos son constantes a todas las áreas verdes y de equipamiento de la ciudad. Existen tenedores de títulos de propiedad ancestrales que se desdoblan y que se mueven por toda la ciudad porque no tienen la posibilidad de identificar sus límites. Este cáncer se desarrolla en complicidad con Derechos Reales y el sistema judicial. Lamentablemente, existe complicidad de los municipios vecinos que amparados en los supuestos conflictos de límites otorgan permisos de construcción y autorizan las instalaciones de servicios básicos. Luego esos avasalladores no pagan sus impuestos en La Paz e inician presiones para que nuestro municipio les dé servicios, les entregue recursos del POA, les entregue planimetrías, catastros, etc. Puedo comentarle que hemos recuperado un predio municipal y los avasalladores iniciaron un proceso penal contra un subalcalde, a pesar de que nuestros documentos son legales y legítimos, y los de los avasalladores son falsos, además que no corresponden al sector, las autoridades judiciales dieron curso a la demanda solicitando cárcel para el subalcalde Sur.



La mayor parte del problema la generan las autoridades y funcionarios de municipios vecinos que aprueban planimetrías, catastros, autorizan construcciones y demás actos administrativos en territorio del municipio de La Paz. Las aprobaciones no tienen estudios de estabilidad de suelos, no tienen planes de control de cuencas, no cuentan con estudios de tráfico, etc. Para las aprobaciones se alegan conflictos de límites, cuando la Ley Nº 453 de 27 de diciembre de 1968, fija el Radio Urbano y Suburbano de la ciudad de La Paz quedando delimitados los puntos geográficos. El resto son demandas en base a aspiraciones ancestrales y mientras no se modifique la ley, no se deberían avalar esas pretensiones. En este sentido hemos recibido una respuesta del Ministerio de la Presidencia que indica que los procesos de límites se deben adecuar en el marco de la Constitución. Casi la totalidad de estos actos son irregulares y mal diseñados y planteados dadas las características de riesgo, vulnerabilidad y topografía del municipio paceño. La mayor parte de esas aprobaciones se constituyen en avasallamientos y en instalaciones de servicios que luego generan incrementos de vulnerabilidad.



¿Se ha podido resolver la saturación del relleno sanitario?, que era uno de los problemas al iniciar su gestión



Nunca tuvimos problemas de saturación de nuestro relleno sanitario, lo que hubo fueron falsas e insidiosas acusaciones de la oposición para desinformar a la ciudadanía. Podemos decir que recibimos prácticamente un botadero, mismo que con gran esfuerzo y cambiando la forma de operación hemos convertido en un relleno sanitario, administrado con los mejores estándares de seguridad. Se arrastraron muchos problemas administrativos del pasado y estamos trabajando esforzadamente, en coordinación con la Gobernación de La Paz y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para darle las soluciones adecuadas.



Para tranquilidad de todos los ciudadanos del municipio de La Paz, se han adquirido nuevos predios para nuevas celdas y para que la nueva planta de tratamiento no tenga que ser desplazada de esa área.



¿Qué son las ‘superobras’ que ha dicho que piensa realizar?



Hemos ganado las elecciones con una oferta de La Paz en paz y en la gestión ha nacido la necesidad de obras de integración e inclusión. Por ejemplo, hemos colocado una pasarela entre Callapa e Irpavi II que estaba abandonada en la Av. Simón Bolívar y ahora más de 12.000 personas de Callapa pueden cruzar el río directamente para tomar el transporte. Antes tenían que caminar por casi un kilómetro para el mismo objetivo. Las superobras son nuevos asfaltos en vías que tienen más de 20 años y cuya vida útil del asfalto fue superada. Es la construcción del puente Playón Verde que une dos zonas muy pobladas: Barrio Gráfico y Villa Copacabana, hasta ahora los vehículos y personas tardan más de 15 minutos para ir de un punto a otro. Cuando se entregue la obra lo harán en menos de un minuto. La avenida Apumalla, es otra superobra que conectará de la Huyustus a la antigua carretera a El Alto. En esta misma categoría se encuentra la estabilización de Kantutani y reposición de la avenida Libertad, que está fuera de servicio hace más de 4 años, y rehabilitará el Puente Trillizo;. También está la construcción del “Parque 3600 La Paz” que será emplazado en un área no apta para la construcción con una superficie mayor a ocho hectáreas. El Complejo Señor Jesús del Gran Poder, igualmente será una superobra. El cambio de las actuales lámparas de sodio/mercurio por iluminación LED será la superobra que iluminará la ciudad. Entonces no sólo son obras de alto costo sino que también son obras que resuelven grandes problemas de la población.



¿En qué consiste el Complejo del Gran Poder?



Como le dije, La Paz es una ciudad de servicios y como gestión municipal hemos decidido apoyar la economía naranja. El Complejo del Señor Jesús del Gran Poder más allá de ser un monumento es la representación de la devoción de los paceños, pero también responde a políticas de gestión cultural y turística del municipio de La Paz, pretendiendo ser el complejo turístico cultural más importante de La Paz y de Bolivia. Albergará diversos espacios de encuentro entre religiosos, turísticos, culturales, y una arena de conciertos que no solamente servirá para espectáculos públicos sino también para las recepciones de las fraternidades que participan en el Gran Poder.



¿Se ha logrado vincular los Pumakatari con otros medios de transporte? ¿Se pueden solucionar las dificultades de tráfico de la ciudad de La Paz?



El Pumakatari es un servicio de transporte de primer mundo en una ciudad en vías de desarrollo. Aún no hemos vinculado con otros medios de transporte, sin embargo hemos cambiado el concepto de transporte del Pumakatari de punto a punto hacia un sistema de red de transporte. Ya hemos realizado los primeros pasos, se ha hecho la integración física con algunos operadores de transporte tradicional, tenemos una buena relación de trabajo con los operadores urbanos y pronto implementaremos mecanismos de pago modernos. También se optimizarán las rutas de transporte no sólo del bus municipal sino de los operadores tradicionales, para atender mejor las demandas de transporte de la población y la necesidad de descongestionar el tráfico. Estamos trabajando en varios frentes, para reducir la subvención y estamos trabajando en un sistema de recaudo que nos permita integrarnos de manera inicial con el Teleférico.



El problema del tráfico en la ciudad de La Paz se puede disminuir, con el crecimiento del transporte masivo, además de acciones en infraestructura y reordenamiento de tráfico, políticas de estacionamiento en las calles y educación vial, entre otras.



¿Cómo La Paz puede seguir manteniendo el título de Ciudad Maravilla?



El título de La Paz, Ciudad Maravilla, no se pierde pero es necesario trabajar en una estrategia de Marca Ciudad para promover el turismo. La ciudad de La Paz fue elegida como una de las 7 ciudades maravilla del mundo en 2014, lo que la posicionó como una ciudad muy singular y excepcional, diferente a los destinos turísticos tradicionales, por tanto la Marca será mantenida.



En 2018, se desarrolló la Marca Ciudad “La Paz, Ciudad del Cielo”, con la participación de varias instituciones paceñas y con una amplia participación ciudadana, estudios y una estrategia de comunicación creativa. Aunque el proceso se paralizó por el año electoral y la conflictividad social vivida en 2019 y la pandemia de 2020-2021, el Gobierno Municipal tiene la intención de retomar y promover la estrategia de la “Marca Ciudad La Paz, ciudad del cielo” a partir de la segunda mitad de 2023 y consolidar las iniciativas previstas hasta el 2025, año del Bicentenario de la República. Así, La Paz, seguirá siendo una ciudad Maravilla.



Soy un convencido que los paceños tenemos que vivir felices y en paz en nuestra ciudad y si lo hacemos con amor la felicidad se multiplica.