Maravillosa con su encanto y caos

No importa por dónde la veas siempre te sorprenderá, amplia como es, llena de contrastes, tiene un lugar para ti”. Ésa es la invitación que hace el grupo nacional Octavia, en la letra de una canción con la que homenajeó a la urbe paceña en 2014, cuando fue declarada una de las siete ciudades maravilla del mundo por la New7Wonders Foundation, entre más de 1.200 postulantes.



Es que La Paz, Chukiago Marka, la ínclita ciudad del Illimani, o “cuna de la libertad, tumba de tiranos”, como dirían los promotores del grito libertario de 1809 a la cabeza de Pedro Domingo Murillo, es maravillosa por donde se la vea.



“Todos los días bajo en mi cochecito y en el recorrido entre la Ceja a San Francisco, tengo esta hermosa vista” dice don Alfredo al mando de su nave, un minibús plateado, mientras señala la vista a un costado con su brazo derecho. “Especialmente en invierno, este cielo celeste como el gran Bolívar, así, sin una sola nube, los cerros, el Illimani, somos pues la ciudad Maravilla ¿no ve? En otros momentos del año, el tiempo es loco, te toca todas las estaciones en una: solazo, lluvia, granizo y hasta nieve, grave es”, cuenta.



“Así es pues este Alfredito, ¡bien bolivarista!” replica su amigo, sentado en el asiento del acompañante. “En cambio yo soy pues del poderoso Tigre”, aclara y empieza la ronda de apuestas para el siguiente clásico. El conductor se ríe, y replica: “Sí pues, bien chacrita eres, por eso te estoy llevando al centro para que vayas a San Pedro y consigas los repuestos para arreglar el embrague de tu carrito”. El amigo se ríe: “Ay hermano, las subidas y las bajadas pues”, y mira al reportero. “Ese su encanto de esta ciudad, pero subir y bajar tiene esas consecuencias”.



Los dos minibuseros están de buen humor hoy. Pero su trabajo no siempre los tiene felices. La competencia entre las líneas es voraz, hacen carreritas entre unos y otros. “No sabes si te va a agarrar una marcha y listo, la rentita del día se reduce a la mínima expresión”. La Paz es caótica.



Atrás, en el mismo minibús de don Alfredo, un grupo de jóvenes bajan a la ciudad entre risas y bromas. Inevitablemente, las carcajadas son antecedidas por un “yaaaaaa”. Nicolás, uno de ellos, manifiesta que su recorrido entre La Paz y el Alto es cotidiano. “Generalmente bajo en minibús, y por las tardes, me subo en el teleférico lila”.