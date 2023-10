Multitudinaria marcha en La Paz exige aprobación de ley contra imprescriptibilidad de delitos sexuales a menores

Con megáfonos y carteles en mano, las movilizadas, en particular mujeres, demandaron a los legisladores reponer el debate respecto a dicha norma , que el 22 de septiembre fue rechazada en el pleno de la Cámara de Diputados por 54 miembros que observaron la falta de consenso en la propuesta.

​“La aprobación del proyecto de ley es muy importante, no puede ser que la justicia tenga una fecha de caducidad. Los niños, por temor, se callan y ¿por qué no tiene que llegar la justicia después?, ¿cuál es el propósito?, ¿por qué no quieren tratar esta ley?, ¿a quiénes están cubriendo estas personas?”, cuestionó una de las marchistas, en contacto con el medio estatal Bolivia TV.