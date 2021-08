Niegan visita de presidenta de Derechos Humanos a Jeanine Áñez

Escucha esta nota aquí

La presidenta nacional de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, no pudo reunirse con la exmandataria Jeanine Áñez, porque la dirección de Régimen Penitenciario no se lo permitió, según la activista.

"Volveré hasta que salga y se defienda en libertad", expresó Carvajal ante el más de un centenar de mujeres que acompaña el plantón instalado fuera del penal.

A primera hora de la mañana, la expresidenta fue trasladada al Hospital del Norte de El Alto para realizar exámenes médicos. Al retornar a Miraflores, donde permanece recluida por más de cinco meses, Áñez trató de acercarse a su hija, ante la oposición de los resguardos policiales. El abrazo entre madre e hija, rodeado de un gran número de policías, refleja los duros momentos que vive la familia.

Carvajal lamentó las dificultades que se disponen por parte de las autoridades del Régimen Penitenciario para que se pueda visitar a Áñez. "No he podido verla por no comprometer a la encargada del centro", señaló tras un intento por conocer el estado de salud de la expresidenta.









Carolina Ribera, hija de Jeanine Áñez, denunció el riesgo al que se expone a su madre con este tipo de traslado. "Primero porque la llevaron a un hospital covid, segundo porque la llevaron a El Alto, a más de 4.000 metros a pesar de su hipertensión. Ahora están presentando el informe GIEI en la ciudad de El Alto y la han expuesto a algún tipo de agresión", criticó.



La hija de la expresidenta, que funge como portavoz de la familia, pidió a los asistentes que acompañen la solicitud para que la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, pueda recibirla. Ribera quiere aprovechar la presencia en La Paz de la secretaria ejecutiva para exponerle "la penosa y riesgosa situación de privación de libertad" que padece la expresidenta en los más de cinco meses que permanece detenida.

En un mensaje difundido por redes sociales, la familia de Áñez convoca a quienes "se solidarizan con este calvario de injusticia" a reunirse ante el hotel que aloja a la secretaria ejecutiva de la CIDH mientras aguardan "una respuesta clemente, humanitaria y ajustada al respeto a los derechos humanos".









Régimen penitenciario asegura que se encuentra estable



La responsable nacional de Salud de Régimen Penitenciario, Mariana García Vargas, manifestó en rueda de prensa desde la sala de prensa del Ministerio de Gobierno, que el traslado de Áñez a un centro de salud de El Alto estaba "previamente programado y planificado".

García reiteró que el estado de salud de Áñez es estable y que la vida de la expresidenta no se encuentra en riesgo alguno, de acuerdo a los resultados de los exámenes médicos realizados.

Dijo que la mañana de este miércoles se realizó una "tomografía simple de tórax, siguiendo las recomendaciones del IDIF", dentro de los análisis complementarios pedidos por el especialista.

Desmiente que el hospital al que fue trasladado Áñez sea un centro de referencia covid, aunque sí reconoció que en dicho nosocomio se cuenta con una terapia intensiva para los pacientes con Covid-19.

La responsable de salud de Régimen Penitenciario también dijo que "no lograron comunicarse con la familia para informar sobre el traslado". El hijo de la expresidenta llegó a El Alto para acompañar a su madre "en la salida hasta al ambulancia".













La mayoría de las que protestaron fuera del penal eran mujeres /Fotos: APG Noticias









La exmandataria saludó a los manifestantes desde una ventana del penal /Foto: APG









