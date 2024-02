“No importa saber por dónde ingresamos, tenemos derecho de estar aquí”: dirigentes leales a Arce que están en vigilia en Diputados

“Hemos ingresado (al Legislativo) porque queremos esos créditos. No importa nada ni saber por dónde hemos ingresado porque nosotros tenemos derecho de estar aquí en la Asamblea. Esta es la casa del pueblo, no es la casa de la derecha; antes era de la derecha”, remarcó.

En medio de golpes, empujones y jaloneos, la Cámara de Diputados aprobó la pasada semana un crédito por $us 176 millones de la CAF para la construcción de carreteras de doble vía en Cochabamb a. Sin embargo, hay dudas sobre la legalidad del proyecto y la norma aún no pasó al Senado.

Fonplata aprobó dos préstamos por un total de $us 123,3 millones; otros tres del BID por $us 314 millones; el Banco Mundial con $us 125 millones; CAF con $us 176 millones y, finalmente, la agencia japonesa Jica que acordó ¥ 15.000 millones, unos $us 100 millones.