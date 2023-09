Oposición y ‘evistas’ dicen que Arce ampliará gestión de magistrados judiciales

Sin embargo, también advierten que cualquiera de las opciones que asuma el jefe de Estado, que no sea la vía electoral, tendrá un “costo político” para el propio presidente, ya que desde la línea ‘evista’ no sólo aumentarán el piquete de huelga de hambre en el Legislativo, también se incorporarán representantes de organizaciones sociales que exigen al presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, y al Gobierno que se trate de una vez el proyecto de ley para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

“A Luis Arce no le interesa cambiar la justicia, por lo tanto, don Lucho Arce (pido a) usted que sea honesto con el país, sea honesto con el pueblo boliviano y dígale que no habrá elecciones judiciales”, dijo el diputado ‘evista’.

Para el abogado constitucionalista Carlos Goitia, el anuncio de que el presidente Luis Arce podría designar nuevos magistrados por decreto o ampliar la gestión de los actuales, no es dable porque el Ejecutivo, constitucionalmente, no puede mandar sobre otro órgano del Estado.

“Los jueces no nombran ministros, los jueces no nombran parlamentarios, por lo tanto, no es lo más apropiado que el Ejecutivo nombre a los jueces porque no se adecúa al marco constitucional vigente”, dijo Goitia.