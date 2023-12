¡Regalazo! Una cooperativa aurífera entrega como regalo navideño un auto a cada socio

La Cooperativa "Siempre Unidos" Mapiri R.L. entregó a cada uno de sus socios un auto, como regalo navideño. Según la red Erbol, la entrega tuvo lugar el pasado 12 de diciembre y coincidió con el aniversario institucional.



Los afortunados recibieron vehículos de alta gama y de reconocida marca en el mercado nacional, todos cero kilómetros. La columna de movilidades deslumbraba con adornos navideños en los escapes externos, creando un ambiente festivo único.



El acto fue todo un espectáculo, destacados grupos artísticos amenizaron la celebración. Del festejo también participaron los familiares de los socios y hasta residentes en el municipio de Mapiri, en la provincia Larecaja del departamento de La Paz.



Hasta el momento, la Cooperativa "Siempre Unidos" mantiene en reserva tanto el número exacto de socios como el costo total de las movilidades todoterreno.



Sin embargo, el regalo ha sido motivo de observación, porque estos no guardan relación con la regalía del 2.5% que la cooperativa sigue pagando al Estado, ni con los daños ambientales causados por la explotación mecanizada a cielo abierto, que devora cerros y contamina las aguas naturales de los ríos locales.



Actualmente, las cooperativas auríferas están exentas del Impuesto a las Transacciones (3%) y del Impuesto al Valor Agregado (13%), aunque están obligadas a presentar balances generales para cumplir con el Impuesto a las Utilidades de las Empresas. Sin embargo, la mayoría no cumple regularmente con esta obligación.



En octubre de 2022, cooperativistas auríferos y el gobierno nacional acordaron que este sector pague un impuesto único al valor bruto de venta del oro del 4.8%. Aunque el acuerdo fue enviado a la Asamblea Legislativa, aún no se ha convertido en ley, generando tensiones y manifestaciones.



Se esperaba que, con este impuesto único, el Estado recaude anualmente 140 millones de dólares, a pesar de que el valor total de la explotación aurífera supera los 3.073 millones de dólares, según datos del año pasado. En la gestión 2022, las cooperativas auríferas produjeron 53.3 toneladas de oro y dejaron regalías por 63.2 millones de dólares.