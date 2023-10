Régimen Penitenciario anuncia sanción contra Marcel Rivas por uso de celular en el penal

Huelga



El jueves, Rivas publicó un video en su cuenta de Facebook para declararse en huelga de hambre. "De este cautiverio solo saldré de dos maneras: liberado de inmediato como determinaron los mismos cómplices de los que ordenaron mi secuestro político o en un cajón, muerto, pero con la misma dignidad con la que asumí esta terrible impostura hace dos años y 11 meses", alertó.



El otrora funcionario del gobierno de Jeanine Áñez aseguró que dejará de comer y tomar cualquier tipo de líquido y "no habrá voluntad autoritaria en este mundo" que lo obligue a cambiar de opinión, que no sea la orden de su libertad inmediata e irrestricta.



En agosto se conoció que Rivas fue absuelto en el proceso que investiga la salida irregular de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López.



Pero, entonces, también su defensa informaba que en el caso de las alertas migratorias, si bien igual ha sido absuelto por dos tipos penales, aún se mantenía "una condena por incumplimiento de deberes".



Rivas, en su video, señala que "haciendo uso de delincuentes fiscales, jueces y vocales" se pretende prolongar su "cautiverio" a pesar de que lo absolvieron de un proceso y lo sentenciaron a tres años en otro "sin haberse demostrado la existencia de ningún delito".



Además, "sentencia (de tres años) que en este país no contempla legalmente pasar un solo día detenido. Pero esos detalles son irrelevantes, sabemos muy bien que mi cautiverio responde a órdenes políticas de la organización criminal que gobierna Bolivia", afirma.