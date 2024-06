Salud envía equipo a Caranavi y Teoponte para investigar posibles casos de arenavirus

Estudios, el siguiente paso

Una vez la comitiva enviada regrese con la información correspondiente, los profesionales del Ministerio de Salud determinarán realizar el estudio de cero prevalencia o el estudio mastozoológico con actividades de prevención y control en el área. El estudio de cero prevalencia tiene la finalidad de establecer si existen personas que cursaron la enfermedad (Arenavirus) y el estudio mastozoológico identifica la circulación o no del roedor, en el lugar donde el paciente se haya infectado.



“El informe final de la investigación, nos dará luces de donde vamos a incidir y como vamos a interponer los trabajos de prevención y control en coordinación con el Sedes y los municipios correspondientes. Estamos reforzando esta investigación para que no suceda lo ocurrido en 2019”, concluyó Paredes.



La cartera de Estado recomendó realizar una buena manipulación de los alimentos inocuos, porque estos roedores se alimentan de los desechos, granos de arroz, entre otros. Para prevenir, la persona debe tapar los alimentos (fideo, arroz, y otros) o colocarlos en lugares altos para que el ratón no orine encima; además de limpiar fuera y dentro de la casa con el uso de barbijo.