Transporte interciudad protesta en contra de las medidas de la Alcaldía de La Paz

“Estamos restringido en nuestros trabajos, somos abusados, nos han boleteado, el boletaje vale 100 bolivianos y eso está afectando al transportista, y no sabemos dónde van esas multas y sanciones, hasta ahora somos discriminados por el señor alcalde (Iván Arias)”, dijo Mario Calderón, uno de los dirigentes del sector movilizado.

“Desde la implementación del Plan de Reordenamiento Vehicular en diciembre de 2022, una de las obligaciones que deben cumplir los sindicatos es el de registrar sus unidades para no superar los cupos exigidos, según establece la Ley 457 de Rutas y Recorridos. Al no haberse registrado, muchos de ellos recibieron multas por parte de la Guardia Municipal de Transporte, cuyos efectivos verificaron que no cuentan con su Tarjeta Municipal de Operación Vehicular (TMOV)”, cita el pronunciamiento de la Alcaldía.