Un grupo de gremiales causa destrozos en la Dirección de Mercados de La Paz

Un grupo de comerciantes, que la Alcaldía de La Paz identificó como "vándalos", generó destrozos durante la mañana de este lunes en la Dirección de Actividades Económicas y Mercados, ubicada en el mercado de Miraflores.



La Alcaldía paceña denunció que los manifestantes "rompieron vidrios, puertas y mesas", y que incluso echaron alcohol a los funcionarios en el momento en que "intentaron sustraer mobiliarios y documentación".



“A las 08.35 empezamos a trabajar y aquí había una fila de gente, pero eso es normal porque atendemos audiencias, (luego) todos subieron en grupo, nosotros cerramos las puertas para evitar que entren; los compañeros varones entraron aquí, nosotros somos más mujeres, hay mujeres embarazadas y pusimos mesas, fue una pelea de 15 minutos, han roto vidrios, nos han echado con alcohol, han usado aerosol, agua, lo que han podido; rompieron puertas y nosotros tuvimos que correr, han entrado a los archivos, rompieron mesas y tomaron toda la oficina”, relató una funcionaria.



Según una nota informativa de la Alcaldía, el subcomandante departamental de la Policía, Silvio Terrazas, informó que el personal policial acudió de inmediato para intervenir en el conflicto y que hay personas arrestadas.



“Nuestro personal policial inmediatamente ha acudido al lugar para preservar y mantener el orden público, estamos solucionando este conflicto para que vuelva la normalidad. Sí hay personas arrestadas, estamos evaluando, no tengo la cantidad”, dijo Terrazas.



Los manifestantes aseguraron en distintos medios que se encuentran movilizados en protesta por la proliferación de los vendedores ambulantes sin que la Alcaldía pueda controlar esta situación.



Entretanto, el alcalde de La Paz, Iván Arias, aseguró que la Alcaldía no dialogará con "vándalos" y dijo que este grupo pretende imponer sus “caprichos”.



“Este grupo quiere imponer su ley, su guardia, su capricho. No lo vamos a permitir y no va a haber ninguna negociación mientras no abandonen las oficinas de la Alcaldía”, afirmó Arias.



“Quiero dejar en claro que no son los comerciantes porque se quiere dar la idea de que es el comercio, (pero en realidad) es un grupo de vándalos que será sancionado, seguiremos los procesos”, agregó.



Según la misma nota informativa, "luego el grupo de vándalos se dirigió al Edificio Espra (cerca del Puente de Las Américas) y desde horas de la mañana mantiene como rehenes a autoridades y funcionarios municipales de las secretarías municipales de Desarrollo Económico y de Gestión Ambiental y Energías Renovables".