Christian Reynaldo: “Me despidieron por dos partidos que no ganamos de visitante”

El beniano Christian Reynaldo es el segundo director técnico que es despedido por malos resultados en Bolivia en esta temporada . El extécnico de Libertad Gran Mamoré afirmó que la dirigencia le comunicó que terminaba su vinculación con el club por no lograr sumar unidades de visitante.

“Se dijeron que era (despedido) por malos resultados. No ganamos a Always Ready en El Alto, que ni Oriente, ni Blooming ganan desde hace años y por la derrota ante Royal Pari en Santa Cruz, que también es un equipo serio y con jugadores de experiencia. La decisión la respeto, pero no la comparto”, afirmó a DIEZ Reynaldo desde Trinidad.